Brits proces over mensenmokkel via Zeebrugge waarbij 39 mensen stierven, uitgesteld tot 2023

Het proces in Groot-Brittannië tegen de vrachtrijder die aangeklaagd is in de zaak van de smokkel waarbij 39 mannen, vrouwen en kinderen om het leven kwamen, is tot in 2023 uitgesteld. De slachtoffers, allen Vietnamezen, werden op 23 oktober 2019 in Essex dood aangetroffen in een container die vanuit Zeebrugge verscheept was.