OPINIE. “Vlaams Belang profileert zich enkel pro-gay als er politiek munt uit te slaan valt”

De ondervoorzitter van Vlaams Belang outte zich onlangs in Het Belang van Limburg als homo. Een tijdje geleden gaf ik een lezing in Genk, de multiculturele thuishaven van Chris Janssens. Tijdens het debat achteraf nam een inspecteur-adviseur islamitisch onderwijs, zelf een Turks-Belgische moslima, het woord. Ze vertelde dat op basis van een compromis tussen de drie monotheïstische godsdiensten, leerkrachten Islamitische godsdienst voortaan uitleggen aan leerlingen dat relaties tussen personen van hetzelfde gender bestaan, maar dat de islam (en dus ook het christendom en jodendom) dit “niet aanmoedigt.” Tegelijk maakte ze zich persoonlijk zorgen dat het lgbt-thema in het vaarwater van haar vrijheid van geloof kwam.