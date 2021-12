Prinses Elisabeth viert kerst in schitterende maxi-jurk van bekende ontwerper

Koning Filip en koningin Mathilde met hun kinderen Elisabeth, Gabriel, Emmanuel en Eleonore bij de kerstboom in het paleis in Brussel. — © Belga

In het koninklijk paleis in Brussel zijn de opnames van het jaarlijkse kerstconcert gemaakt. Het hof liet via Twitter weten dat het concert ook dit jaar zonder publiek doorging. Maar dat hield koningin Mathilde en haar dochters niet tegen om stijlvol voor de dag te komen.

De voltallige kroost van koning Filip en koningin Mathilde was aanwezig voor de opnames. Inclusief prinses Elisabeth die voor de gelegenheid terugkwam uit het Verenigd Koninkrijk, waar ze de opleiding History & Politics aan het Lincoln College volgt. De prinses daagde op in een maxi-jurk van de Belgische ontwerper Dries Van Noten. De jurk is versierd met kristallen in een geometrisch patroon.

Ook haar jongere zus, prinses Eléonore, straalt in een jurk van mesh met lurex van het merk Maje. Koningin Mathilde draagt voor de gelegenheid een lange mouwloze rode jurk met drapering. De ontwerper is voorlopig nog onbekend. De koningin draagt diamanten oorbellen bij haar feestelijke jurk.

Het kerstconcert wordt op kerstdag op verschillende tv-zenders uitgezonden. Met dit concert wil het Belgische koningshuis wat warmte in de huiskamers brengen, en daarom brengen het MuCH Ensemble en de solisten van de Muziekkapel Koningin Elisabeth een muzikaal programma rond het thema kerst.