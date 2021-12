Lanakense nachtwinkels krijgen controle naar georganiseerde criminaliteit

Dinsdagavond 21 december werd in Lanaken een gecoördineerde controleactie uitgevoerd op drie nachtwinkels in Lanaken. De controle ging uit van het gemeentebestuur en kaderde in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. De flexactie werd ondersteund door het ARIEC Limburg (Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum) en vond plaats in overleg met het parket en arbeidsauditoraat.

De gemeente Lanaken voerde dinsdag 21 december een controle uit op een drietal nachtwinkels. “Als bestuur willen we dat onze uitbatingen voldoen aan de geldende normen en richtlijnen”, legt burgemeester Marino Keulen (Open VLD) uit. “Dergelijke uitbatingen moeten voldoen aan de voorschriften inzake economische- en arbeidswetgeving. We kijken na of de zaken aan die voorwaarden beantwoorden. Ook vinden we het belangrijk dat ze in orde zijn met alle regels inzake sociale, fiscale en coronawetgeving.”

Eén PV van waarschuwing werd opgesteld in een winkel die onvoldoende prijsaanduiding had, terwijl in een ander een waarschuwing volgde voor een deeltijdse werknemer wiens uurrooster niet aanwezig was. Verder waren alle nachtwinkels in orde met de gecontroleerde wetgeving.

De bestuurlijke controles hebben vooral tot doel te voorkomen dat criminele netwerken en fenomenen als mensenhandel, grootschalige fraude, witwasconstructies en drugshandel zich in het lokale weefsel kunnen nestelen.

Burgemeester Keulen: “Het is een meerwaarde dat we dergelijke fenomenen via centraal gecoördineerde flexacties vanuit verschillende disciplines kunnen benaderen. Bovendien is een bovenlokale strategie nodig om te voorkomen dat malafide netwerken zich gaan verplaatsen van gemeente naar gemeente.”

Het controleteam bestond uit volgende organisaties: Arbeidsinspectie (RSVZ, TSW, RVA) en FOD Economie. Het team werd nog aangevuld door DVZ, gemeente Lanaken, Politiezone LAMA en het ARIEC Limburg.