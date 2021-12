GEMEENTERAAD. Vooruit: “Max Verstappen kan nog wat leren van bochtenwerk Open Vld”

MAASMECHELEN

Patro Eisden: De verhuizing van de jeugd van Patro Eisden naar het gemeentelijk sportpark kan beginnen. De gemeenteraad keurde de erfpacht- en financieringsovereenkomst voor de bouw van een jeugdaccommodatie met soccerhal en kantine (690.000 euro) goed. Ook de doorgeeflening van 350.000 euro kreeg groen licht. Eerder werd dit dossier geblokkeerd omdat meerderheidspartij Open Vld niet op dezelfde golflengte zat van de CD&V. Er werd zelfs in het geheim, zonder CD&V, vergaderd in het Nederlandse Geulle. “Het dossier rammelt langs alle kanten en is slechts met masseerwerk uit het buitenland in orde gekomen. Ze zijn er zelfs voor op Fifth Avenue in Amerika geweest, maar we zijn blij voor Patro”, wierp Erik Ver Berne (Onafhankelijke) op. “Jullie hebben een jaar verloren met dit ambitieus plan”, vindt Jos Lambrichts (AdemM). “Vorige keer was dit dossier een splijtzwam binnen de meerderheid”, aldus Daan Deckers (Vooruit). “Wij hebben altijd achter de verhuizing gestaan. Max Verstappen zou nog iets kunnen leren van het bochtenwerk van de Open VLD”, vindt Deckers. “Er zijn enkel winnaars in dit dossier”, besloot burgemeester Raf Terwingen (CD&V). Het dossier kreeg uiteindelijk groen licht met 26 ja-stemmen en zes onthoudingen.

Kinderopvang: Kinderopvang ’t Huis verhuist op termijn van Vucht naar de site langs het zwembad-Asteroïde aan de Ringlaan. “Er komt een aparte parking, overdekte speelgelegenheid en een gescheiden riolering (500.000 euro) voor het zwembad”, weet bevoegd schepen Marleen Kortleven (Open Vld). Er kunnen 140 kinderen worden opgevangen. De nieuwbouw gaat 3,1 miljoen euro kosten.

Nieuwe raadsleden: Christel Decuyper (Vooruit) verruilt de gemeenteraad voor de Raad voor Maatschappelijk welzijn. Zij wordt vervangen door partijgenoot Freddy Dolmans. Jan Delille (CD&V) neemt na twintig jaar definitief afscheid. Nicole Claesen (Opgrimbie) neemt zijn plaats in. Claesen wordt in het bijzonder comité vervangen door Els Wampers (CD&V).