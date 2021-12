Je zag het niet op Strava, maar Wout van Aert zat op stage in Spanje wel degelijk ook op zijn crossfiets

Van Aert pakte deze winter een drie op drie in het veld, met overwinningen in Boom, Essen en Vale di Sole. Komend weekend kijkt hij voor het eerst aartsrivaal Mathieu van der Poel in de ogen, tijdens de Wereldbekermanche in Dendermonde.

Van Aert vertoefde de voorbije week in Spanje voor de eerste winterstage met Jumbo-Visma, met het oog op het wegseizoen. En daar amuseerde hij zich met 990 kilometer fietsen (32 uur in totaal) en 29 kilometer lopen (2u15 in totaal). Hij deed naar eigen zeggen ook drie crosstrainingen. “Die ik niet op Strava heb gezet”, aldus de Belgische kampioen.

Tussendoor verkenden een aantal ploegmaats van Van Aert de route van de Strade Bianche, de klassieker die hij in 2020 op zijn naam schreef.