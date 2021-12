Ploegmaat van Jens Keukeleire wordt van de weg gemaaid en deelt foto’s van schade: “Een fiets vervang je, een leven niet”

De ploegmakker van Jens Keukeleire deelde de beelden van de schade op sociale media. Gelukkig kwam hij er vanaf met enkele snijwonden.

“Vandaag was ik het, morgen kan het iemand anders zijn”, aldus Arroyave in een oproep aan automobilisten. “Het kan levens kosten. Een fiets kan je vervangen, een leven niet. Laten we aan elkaar denken, we delen dezelfde wegen.”

Ook AG2R-renner Andrea Vendrame werd slachtoffer van een agressieve chauffeur.

“Ik reed op maandag in de richting van Conegliano toen een auto plots met hoge snelheid tegen mij aan reed”, aldus de Italiaan. “De bestuurder reed mij voorbij, remde en toen ik passeerde, stapte hij uit en sloeg hij mij in mijn gezicht. Het was een absurde, ongelofelijke situatie. Ik heb hem niets horen zeggen of schreeuwen, hij sloeg mij gewoon. Daarna reed hij snel weer weg, maakte hij een U-bocht en reed hij mij nog eens bijna aan. Gelukkig was ik na een korte shock in staat mijn telefoon te pakken en foto’s te maken.”