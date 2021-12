Bijna niemand had dit gespot: Vuelta passeert in 2022 ook (héél even) in Vlaanderen

Vorige week werd in Madrid het parcours van de 77ste Ronde van Spanje voorgesteld. Die start in Utrecht en trekt drie dagen lang door Nederland. En heel even door Vlaanderen.

De Vuelta strijkt eindelijk nog eens neer in Nederland. Eerst was dat voorzien voor 2020, maar door de coronacrisis zat er voor organisator Unipublic (van het moederbedrijf ASO) niet anders op dan een Gran Salida in eigen land te houden. Utrecht wordt alvast een unicum in de wereld. De Domstad is de enige plaats waar de drie grote ronden straks zijn neergestreken. In 2015 startte de Tour er, in 2010 finishte de tweede etappe van de Giro er en nu begint het Spaanse circus er op 19 augustus.

De Nederlandse driedaagse bestaat uit een ploegentijdrit en twee vlakke ritten, die normaal op een massaspurt zullen uitdraaien. Maar wie goed gekeken heeft, zal gezien hebben dat rit drie (over 193,2 km met start en aankomst in Breda) ook even in Vlaanderen passeert. Rond kilometer 22 rijden de renners namelijk door Baarle-Hertog, het Belgische broertje van Baarle-Nassau.

Al is de tocht door ons land wel héél kort, namelijk een paar honderd meter.

