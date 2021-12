Sint-Ceciliakoor Kuringen schenkt cheque aan De Kleine Vincent

Sint-Vincentius biedt hulp aan gezinnen die zich in een kwetsbare leefsituatie bevinden. Deze cheque heeft één van de meest recente projecten van Sint-Vincentius Hasselt H6 als doel, De Kleine Vincent. Met dit project wordt de aandacht gericht op baby’s en peuters tussen 0 en 3 jaar. Gezien het ook toevallig een koorlid is die haar vakkennis inzet voor dit mooie initiatief, was dit een mooie gelegenheid om deze werking te steunen. "Omdat de levensfase van 0 tot 3 jaar de belangrijkste schakel is in de ontwikkeling willen we met ons nieuwe project De Kleine Vincent alle kwetsbare kinderen in hun groei maximaal ondersteunen, klinkt het bij Sint-Vincentius. "We werken rond 3 basisbehoeften om aan de slag te gaan: verzorging, voeding en ontwikkeling."