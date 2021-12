12-jarige jongen levensgevaarlijk gewond na aanrijding door tram in Antwerpen

Op de Belgiëlei is dinsdagmiddag een 12-jarige jongen levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding door een tram. Zijn toestand is momenteel stabiel. Op het moment van het ongeval stonden de verkeerslichten niet aan door wegenwerken in de Charlottalei. Het is onduidelijk of dit rechtstreekse gevolgen had voor het ongeval.

Het ongeval gebeurde rond 13 uur op de Belgiëlei, ter hoogte van de Charlottalei. “De jongen stak met een kinderstep de straat over, maar werd gegrepen door een tram”, zegt Willem Migom, woordvoerder van de Antwerpse politie. “De tram heeft meermaals gebeld, maar de jongen reageerde niet.” Of de jongen tijdens het incident aan het steppen was of zijn step in de hand had, is voorlopig onduidelijk.

De tram heeft nog hard geremd, maar kon door de drukte op de tram geen noodstop maken. De 12-jarige jongen is gedeeltelijk onder het tramstel beland en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. “Momenteel verkeert hij niet meer in levensgevaar, maar hij is nog steeds zwaargewond”, aldus Migom.

Op het moment van het ongeluk waren er in de Charlottalei wegenwerken bezig. Hierdoor stonden de verkeerslichten niet aan. Of dit rechtstreekse gevolgen had voor het ongeval, is niet duidelijk. De politie kwam ter plaatse om hekken te plaatsen en de verkeerssituatie veiliger te maken. De Charlottalei blijft afgesloten tot de werken beëindigd zijn.