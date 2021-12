Flitsende wagens, huiveringwekkende horror en sublieme actie: onze games van 2021

1. It Takes Two (PS/Xbox/PC)

Alsof je de regie van een Pixarfilm in handen krijgt. Sublieme co-opgame over twee minimensjes die in een fantasiewereld moeten overleven. De beste manier om jong én oud samen aan het gamen te krijgen.

Lees hier onze recensie van ‘It Takes Two’.

© rr

2. Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5)

Even weggeweest, maar ammehoela, wat een terugkeer. Ratchet en zijn blikken copain Clank schitteren in misschien wel de beste actieplatformer van het jaar. Zet je schrap voor humor, vuurwerk en ontiegelijk veel bouten.

Lees hier onze recensie van de nieuwe ‘Ratchet & Clank’.

© rr

3. Forza Horizon 5 (Xbox/PC)

Onvervalste car porn in een speelbaar jasje. De openwereldracegame streek deze keer neer in het sfeervolle Mexico. En die stoet aan superwagens in fotorealistische graphics is om 20 inch-velgen en vingers bij af te likken.

Lees hier onze recensie van ‘Forza Horizon 5’.

© rr

4. Deathloop (PS5/PC)

Geslaagde mix van seventiesdesign en een dystopische toekomst. Shooter met hoog De Kreuners-gehalte. Gedood door een kogel en je begint opnieuw… en opnieuw en opnieuw en opnieuw. Maar ach, wie kan dat wat schelen.

Lees hier onze recensie van ‘Deathloop’.

© rr

5. Resident Evil Village (PS/Xbox/PC)

Achtste consoletitel in dé survivalhorrorreeks bij uitstek. Deze keer griezelen in een Oost-Europees omgeving waar weerwolven, fakkels, rieken, en kasteelvrouwen met vingernagels als lange messen nooit ver weg zijn.

Lees hier onze recensie van de nieuwe ‘Resident Evil’.

© rr

Geselecteerd door onze gamerecensent Roel Damiaans.