Grote stijging van aantal besmettingen verwacht tussen kerst en Nieuwjaar: “Vijfde golf is begonnen”

De vierde golf van de coronapandemie ligt nog niet volledig achter ons of de vijfde is al begonnen. Dat verklaarde microbioloog Emmanuel André (KU Leuven) woensdagochtend tijdens het programma ‘Matin première’ op de Franstalige radiozender La Première. “We voorspellen dat het aantal besmettingen tussen Kerstmis en Nieuwjaar opnieuw enorm zal toenemen.”

Het is misschien nog niet zichtbaar in de meest recente coronacijfers, want die vertonen nog altijd een sterk dalende trend, maar toch is de vijfde coronagolf in ons land volgens de microbioloog wel degelijk al begonnen. “Het gemiddeld aantal dagelijkse besmettingen zal de komende dagen weer gaan stijgen”, zegt hij. “De storm is op gang gekomen en zal de komende dagen en weken losbarsten. Het zal heel snel gaan, omikron is een heel besmettelijke variant. Elke besmette persoon zal meerdere anderen om zich heen infecteren.”

André voorspelt dat er “een aanzienlijke versnelling” van het aantal besmettingen zit aan te komen in de dagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar. “Dat is zeker. Wat we nog niet weten, is precies hoe snel het zal gaan en op welke manier de stijging tot uiting zal komen in de ziekenhuisopnames.”