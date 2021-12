Volgend jaar betaal je 105 euro minder voor distributienettarieven

De distributienettarieven dalen voor het vijfde jaar op rij. Het inkomen dat de Vlaamse distributienetbeheerders mogen ontvangen voor elektriciteit daalt met 20 procent, het toegelaten inkomen voor aardgas daalt met 6 procent.

Een gezin met een tweevoudige meter, een elektriciteitsverbruik van 3.500 kWh per jaar en een gemiddelde maandpiek van 4,26 kW betaalt gemiddeld 375 euro (inclusief btw) nettarieven in 2022. Dat is 87 euro of 19 procent minder dan dit jaar. Ook de nettarieven voor aardgas dalen. Een gezin met een aardgasverbruik van 23.260 kWh per jaar betaalt in 2022 gemiddeld 288 euro (inclusief btw) of 18 euro minder.

Voor een gezin met een gemiddeld elektriciteits- en aardgasverbruik betekent dat een totale besparing van 105 euro. Ten opzichte van 2017 bedraagt de besparing 215 euro.