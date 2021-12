Openbaar ministerie vordert levenslang voor Steve Bakelmans

Steve Bakelmans had Julie Van Espen op 4 mei 2019 van haar fiets gesleurd in Merksem. Hij had haar geslagen, verkracht en gewurgd. Eerst drie keer met de blote handen, dan met een elektriciteitskabel. Hij had haar lichaam daarna in plastic gewikkeld, verzwaard met zand en in het Albertkanaal gegooid, waar het twee dagen later werd aangetroffen.

“De beelden van hoe ze uit het water werd gehaald, pure horror. Ik vind dit een van de zwaarste vormen van criminaliteit. Julie Van Espen was een onschuldig slachtoffer. Ze had geen enkele band met hem, ze passeerde er gewoon. Het had de dochter van ieder van ons kunnen zijn. Ze heeft zich ongetwijfeld stevig verzet, maar tegen zoveel kracht en brutaal geweld kon ze niet op. Zijn platitude van dat ze op de verkeerde plaats, op het verkeerde moment was, ben ik beu gehoord. Niet zij, maar hij was op de verkeerde plaats, op het verkeerde moment. Rondhangend onder een brug, cannabis roken, zich wentelen in zelfmedelijden en wachten om toe te slaand. De omstandigheden waarin de feiten gebeurd zijn, wegen bijzonder zwaar door voor mij”, zei Backx.

