Zeldzaam dinosaurus-ei met bijzonder goed bewaard embryo erin ontdekt in China: “We waren echt verbaasd”

Een groep internationale onderzoekers heeft een bijzondere vondst gedaan in de bergen in het zuiden van China. Ze vonden er een dinosaurus-ei met een embryo erin, wellicht het best bewaarde embryo aller tijden.

Het merkwaardige aan het verhaal is dat het dinosaurus-ei niet recent in de bergen ontdekt werd. Het lag al meer dan tien jaar in een museum in Nan’an, tot een medewerker van het museum plots opmerkte dat er schijnbaar beenderen uit de schelp kwamen. Hij vroeg zich af of er niet nog een dinosaurus in zou zitten, dus werden wetenschappers van de universiteit van Birmingham erbij gehaald. Zij deden een ongelooflijke ontdekking: in het ei zat een erg goed bewaarde embryo. “We waren echt verbaasd”, zegt Waisum Ma bij The New Scientist.

In het ei zat het skelet van een dinosaurus, 24 centimeter lang en in een gebogen houding met zijn hoofd dichtbij zijn lichaam. Het skelet doet erg denken aan een oviraptorid: een dinosaurus met twee benen, veren en een kop als die van een vogel.

Het ei is vermoedelijk 72 tot 66 miljoen jaar oud. Dat het na al die tijd nog zo goed bewaard is, heeft er volgens Ma mee te maken dat het begraven lag in zand of modder. “Embryo’s van dinosaurussen vind je amper, en al zeker geen intacte.”