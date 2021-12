DEBAT. Ga jij je aan eventueel extra maatregelen van het Overlegcomité houden?

Woensdagmiddag zit het Overlegcomité weer samen over bijkomende maatregelen om omikron in te dammen. Hoewel de meeste politici liever niet te fors ingrijpen, is er toch motivatie om hier en daar extra maatregelen te treffen. De politiek wil niet raken aan Kerstmis, maar als omikron de cijfers toch fors de hoogte in jaagt, moet wél een lockdown volgen. Ga jij je houden aan eventueel nieuwe maatregelen die de regering zal nemen? Laat hier je mening achter.