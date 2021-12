We kennen Jan Moons als keeper bij Germinal Beerschot én als landskampioen bij SK Lierse en Racing Genk. In Heist-op-den-Berg kennen ze Moons vanaf woensdag echter vooral als ‘meneer de burgemeester’. Uitzonderlijk, maar een voetballer die in de politiek stapt is geen primeur. “Je bekendheid kan je maar één keer gebruiken in de politiek”, zegt Antwerps schepen en gewezen zaalvoetballer Karim Bachar.