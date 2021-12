Arbeider ernstig gewond na zwaar ongeval met tractor in Vliermaal

Een arbeider raakte woensdagochtend ernstig gewond bij een werkongeval in de Grauwestraat in Vliermaal. Hij zat gekneld ter hoogte van de frees en de brandweer moest hem bevrijden.

De precieze omstandigheden zijn nog niet bekend, maar woensdag rond 8.15 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd over een beknelling in de Grauwestraat in Vliermaal. Een arbeider die aan het werken was met een kleine tractor kwam met zijn been vast te zitten in de frees achter het landbouwvoertuig.

Ze konden hem bevrijden waarna hij ter plaatse de eerste zorgen kreeg verleend. Zowel een ambulance als MUG-team waren ter plaatse. Ze brachten hem met spoed over naar het ziekenhuis. Volgens de eerste berichten zouden de verwondingen ernstig zijn en is de toestand van het slachtoffer kritiek.

