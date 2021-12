Onderzoek naar uitgebrande wagen in Opgrimbie

Maasmechelen

De brandweer van Maasmechelen rukte in de nacht van dinsdag op woensdag uit voor een autobrand in de Engelstraat in Opgrimbie. Bij aankomst stond de wagen in lichterlaaie.

De brand werd rond 0.45 uur gemeld. De Jaguar stond in de berm voor een omheind huis geparkeerd. De brandweermannen konden de vlammen blussen, maar de wagen werd volledig verteerd door het vuur.

De lokale politie Lanaken-Maasmechelen deed de eerste vaststellingen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. ppn