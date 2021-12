Marie-Lou (4) durfde haar krullen niet los te dragen, tot Julia het nieuwe K3’tje werd

Marie-Lou is bijna vijf en heeft een jaar lang haar krullen niet durven dragen omdat ze daarmee gepest werd op school. Maar door het nieuwste K3-lid Julia, die ook krullen heeft, durft kleine Marie-Lou haar haren los te laten en volledig te zijn wie ze is. Tijdens de Warmste Week krijgen Marie-Lou en mama Anna een verrassingsboodschap. Ze zijn helemaal in tranen nadat het gloednieuwe K3’tje Julia haar wat moed inspreekt: “Je moet je krullen rocken want dat maakt jou jou!”