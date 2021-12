Hogeschool PXL stelt top-100 samen om eindejaarsfeesten op gang te trappen

Coördinator Rob Declerck legt uit: “Vandaag stelt de cultuurdienst het resultaat voor van de meer dan 600 ingezonden nummers. Bovenaan de lijst prijkt Never Gonna Give You Up van Rick Astley. Queen moet het met een derde plaats stellen voor Bohemian Rhapsody. De band strandt onder de nummer twee, en hoogste PXL-nummer op de lijst: Coming Home van The Haunted Youth. Verder in de lijst staan nog heel wat PXL-gerelateerde artiesten, zoals het DJ-duo Reygel en Peri, waarvan de helft op de hogeschool werkt, en de band Blues Lee, ooit nog opgericht door algemeen directeur Ben Lambrechts. Dat ook de studenten van PXL-Music ruim aanwezig zijn, mag geen verrassing heten.”Er werd achter de schermen ook een rankschikking van de meest populaire artiesten opgemaakt. Daarop vinden we naast Queen, ABBA en Maneskin ook veel bands uit de PXL-stal terug. Niet alleen The Haunted Youth doet het goed. Ook Portland en Bazart wisten een plek in de top-tien te veroveren. Het was de eerste keer dat Hogeschool PXL een eigen top-100 lanceerde, als alternatief voor een aantal vaste eindejaarsinitiatieven. "Muziek is een verbindende factor in het leven van veel van onze studenten en personeelsleden. We wilden de donkere dagen op een originele manier opfleuren en kwamen uit bij een eindejaarsklassieker: de muziektop. Daarbij denken de meesten eerst aan een radiozender en misschien pas als allerlaatste aan een hogeschool, maar toch mochten we op heel wat stemmen rekenen", zo luidt het. “De genres van de binnengelopen nummers varieerde, maar de cultuurdienst slaagde er toch in om te komen tot een top-100. Na deze geslaagde eerste editie is de kans groot dat we dit volgend jaar gaan herhalen. Al is het maar om nog eens te beseffen wat voor topkwaliteit we hier ook zelf in huis hebben”, besluit Rob.De PXL Top-100 is vanaf nu te beluisteren op Spotify via onderstaande link: