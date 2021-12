Kringlopen schept band tussen initiatieven uit milieu- en armoedebeweging

Elke zaterdag voor het begin van een nieuw seizoen maakt het burgerinitiatief De Ring een wandeling rond het stadscentrum van Hasselt. Dat was ook op 18 december het geval. Op deze manier worden er geëngageerde burgers samengebracht om te bouwen aan een warme samenleving met een duurzame levensstijl. De urgentie van een degelijk klimaatbeleid wordt letterlijk hoog in het vaandel gedragen op vele spandoeken.

Zoals de traditie het wil liepen de deelnemers het wandelpad langs de Groene Boulevard af in een bonte parade (kringlopen), waardoor de mensen elkaar persoonlijk leerden kennen. Het weer was ietwat druilerig, maar toch wandelden 35 mensen uit allerlei organisaties mee: de Klimaatcoalitie, Grootouders voor het Klimaat, het Humanistisch Verbond, Tournée Locale, ATD-Vierde Wereld, de Universiteit voor het Maatschappelijk Belang, Greenpeace, de Armoedevakbond. Langs de weg sloeg Koen Fossey op een traditionele drum en zorgde hij zo voor een muzikale noot. Achteraf verzamelden de wandelaars zich in een grote kring op het Kolonel Dusartplein. Daar nam initiatiefnemer Jochen Vanbrabant het woord, en nam hij afscheid tot aan de lentewandeling.(foto Liesbet Croughs)