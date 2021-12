Hulsbergweg is de warmste kerstbuurt

Dit jaar vond voor het tweede jaar op rij de verkiezing van de 'Warmste Kerstbuurt' van Zonhoven plaats. De gemeente deed opnieuw een oproep om licht en warmte in straten en buurten te brengen door kerstbomen, -lichtjes en -versiering te voorzien. Maar liefst 24 straten streden voor de titel. De jury heeft ondertussen alle deelnemers bezocht en een winnaar uitgeroepen.

De Hulsbergweg is dit jaar verkozen tot 'Warmste Kerstbuurt' en volgt zo de Perkstraat op. “De bewoners van de Hulsbergweg hebben de voorbije maanden de handen in elkaar geslagen en alle huizen voorzien van een handgemaakte boom. De bomen zijn versierd met gerecycleerde drankblikjes, zelfgemaakte kerstballen en sterren van keramiek. Samen met de andere versieringen en taferelen onderweg maakte dit van de straat een prachtig kerst-kunstwerk én een verdiende winnaar”, zegt schepen van cultuur en toerisme Johan Vanhoyland. De Hulsbergweg ontvangt behalve de titel met bijbehorend straatnaambord ook een feestcheque van 500 euro. De jury was erg onder de indruk van de samenhorigheid en de inzet die alle buren samen toonden om van hun straat iets mooi en uniek te maken. Foto J.P. Magdelijns