Lotte Vanwezemael over online haatreacties: “Dat mag én kan je niet zomaar laten gebeuren”

Lotte Vanwezemael kreeg het na haar deelname aan Dancing With The Stars online zwaar te verduren omdat mensen het nodig vonden om commentaar te geven op haar lichaam. De seksuologe spreekt zich fel uit tegen zulk gedrag, tijdens DWW Radio in Mechelen. “Iedereen moet kunnen zijn wie die is zonder commentaar te moeten verdragen van anderen.” Ze vroeg ‘I Want It That Way’ van de Backstreet Boys aan omdat ze op dat nummer volledig los kan gaan.