NBA. LA Lakers verliezen voor de derde keer op rij, LeBron James loopt enkelblessure op

De Los Angeles Lakers hebben dinsdag in eigen zaal in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA met 108-90 verloren van Phoenix. Superster LeBron James viel op de koop toe uit met een enkelblessure.

De Suns, aangevoerd door Devin Booker (24 punten) en Deandre Ayton (19 punten, 11 rebounds), staan op de eerste plaats in de Western Conference met 25 overwinningen tegen vijf nederlagen. De Lakers, die voor de derde keer op rij verliezen, volgen als zevende (16/16).

LeBron James, de topscorer van de Lakers met 34 punten, raakte halverwege het derde kwart geblesseerd toen hij hard neerkwam na een scoringspoging. Zijn linkervoet struikelde over de voet van Suns-speler Jae Crowder. Hij zeeg neer, rolde over de grond en sloeg hierbij uit frustratie op de vloer. De 36-jarige Amerikaan beet op zijn tanden en bleef op het veld, maar verliet in het laatste kwart alsnog het terrein.

NBA-baas Adam Silver benadrukte voorts dat er geen plannen bestaan om de competitie tijdelijk stil te leggen, nu al minstens ruim tachtig spelers niet inzetbaar waren door coronabesmettingen en inmiddels verschillende wedstrijden uitgesteld zijn. “We hebben alle opties bekeken, maar we zijn niet van plan de competitie stil te leggen”, zei Silver aan ESPN. “We zien niet echt de logica in van een pauze.”

De NBA benadert het probleem pragmatisch, zei Silver. “Als je kijkt hoe het virus zich ontwikkelt en verspreidt in ons land, dan zijn we denk ik in een situatie terechtgekomen die we maanden geleden al konden voorzien. Dit virus zal niet worden uitgeroeid en we zullen ermee moeten leren leven.”

Uitslagen:

Dallas - Minnesota 114 - 102

Miami - Indiana 125 - 96

New York - Detroit 105 - 91

LA Lakers - Phoenix 90 - 108

New Orleans - Portland 111 - 97

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Brooklyn 70,0 30 21 9

2. Chicago 65,5 29 19 10

3. Cleveland 61,3 31 19 12

4. Miami 59,4 32 19 13

5. Milwaukee 59,4 32 19 13

6. Philadelphia 51,6 31 16 15

7. Washington 51,6 31 16 15

8. Charlotte 48,5 33 16 17

9. Boston 48,4 31 15 16

10. Toronto 48,3 29 14 15

11. Atlanta 48,3 29 14 15

12. New York 45,2 31 14 17

13. Indiana 40,6 32 13 19

14. Orlando 19,4 31 6 25

15. Detroit 16,7 30 5 25

WESTERN CONFERENCE

1. Phoenix 83,3 30 25 5

2. Golden State 80,6 31 25 6

3. Utah 70,0 30 21 9

4. Memphis 59,4 32 19 13

5. Denver 51,7 29 15 14

6. LA Clippers 51,6 31 16 15

7. LA Lakers 50,0 32 16 16

8. Dallas 50,0 30 15 15

9. Minnesota 48,4 31 15 16

10. Sacramento 40,6 32 13 19

11. Portland 40,6 32 13 19

12. San Antonio 40,0 30 12 18

13. Oklahoma City 34,5 29 10 19

14. New Orleans 34,4 32 11 21

15. Houston 32,3 31 10 21