‘Dancing With The Stars’

Antwerpen

Zo hard Peltenaar Wim Vanlessen (46) voor zichzelf was als topdanser, zo lief is hij als jurylid in ‘Dancing With The Stars’. Ook voor Delphine van Saksen-Coburg. “Ze heeft vanaf het begin duidelijk gemaakt dat ze niet als prinses wil worden aangesproken”, zegt Wim.