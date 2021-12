Standard boekte vorig seizoen historisch verlies van bijna 20 miljoen euro

De totale inkomsten van de club zijn vorig seizoen zo goed als gehalveerd: van 81 miljoen naar 41 miljoen euro op één jaar tijd. Mede daardoor is het eigen vermogen van Standard op een jaar gezakt van 8,5 miljoen euro (positief) naar 11,24 miljoen euro in het negatief. Nochtans had Standard zijn loonkosten kunnen reduceren van 39 miljoen euro naar 32 miljoen euro per seizoen, maar ook dat bedrag leek dus nog veel te veel te zijn om gezond te draaien.

Opvallend: vorig seizoen kon Standard met een kleine winst van 189.983 euro afsluiten. Nu lijkt de coronacrisis er stevig te hebben ingehakt, al zijn de financiële problemen van de Rouches al langer dan vandaag bekend.

Nieuwe investeerder op komst

Kanttekening is dat de laatste drie uitgaande toptransfers die Standard deed nog niet in die jaarrekening zijn opgenomen. Zinho Vanheusden (Genoa), Michel-Ange Balikwisha (Antwerp) en Hugo Siquet (Freiburg) leverden samen 25 miljoen euro op. Die inkomsten komen dus in de jaarrekening van het huidige seizoen terecht.

Bovendien heeft voorzitter Bruno Venanzi al aangegeven dat er in januari een nieuwe investeerder komt, en 10 à 15 miljoen euro vers geld in de club gepompt zal worden. Dat moet de Standard-supporters toch weer een beetje moed geven. “De club zal nooit failliet gaan met mij aan het roer”, belooft Venanzi in l’Echo.

“Ik heb al drie aanbiedingen van investeerders en ik wacht nog op twee andere. Begin januari zullen we alle potentiële investeerders tegen elkaar afwegen en een beslissing nemen”, aldus Venanzi. “Eind januari moet de kapitaalsinjectie dan afgerond worden.”