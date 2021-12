Covid-zorg verhit de gemoederen tijdens nachtelijk Kamerdebat: “Bent u niet een klein beetje beschaamd?”

De beleidsnota van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) - en dan vooral het beleid rond de Covid-zorg in de ziekenhuizen - is dinsdagnacht het voorwerp geweest van een stevige discussie in de Kamer. N-VA-fractieleider Peter De Roover vroeg de minister om een “expansievat” in de ziekenhuizen om flexibel in te zetten in tijden van crisis, waarop Vandenbroucke de N-VA verweet tijdens haar regeringsdeelname “nul komma nul extra inspanningen” te hebben gedaan voor de zorg.

In de plenaire Kamer wordt al sinds 9 uur dinsdagochtend gedebatteerd over de begroting van volgend jaar. De algemene bespreking was rond 21 uur afgerond, sindsdien zijn de afzonderlijke ministers aan de beurt in de thematische besprekingen over hun eigen beleidsdomeinen.

“Onzin”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke trad iets na 3 uur aan. N-VA-fractieleider Peter De Roover vroeg de Vooruit-vicepremier waarom hij geen werk maakt van een “expansievat” in de zorg. Dat zou dan kunnen worden ingeschakeld in crisistijden, zodat de reguliere zorg niet in het gedrang komt.

“Onzin”, noemde Vandenbroucke dat, waarop hij zijn geduld wat verloor. “Hoe zou dat eruit moeten zien, zo’n expansievat? Extra intensieve bedden met speciaal opgeleide verplegers, die wachten op een crisis? U die nul komma nul extra inspanning heeft gedaan in de zorg, vraagt hier nu om een expansievat. Bent u niet een klein beetje beschaamd om dat hier te komen zeggen?” De minister wees op het beleid van de vorige federale regering, waar N-VA deel van uitmaakte. “In vergelijking gaat nu 4,9 miljard euro meer naar de zorg”, zei hij.

“Onwaardig beleid”

“N-VA was niet verantwoordelijk tijdens de coronacrisis, die is er nu”, repliceerde De Roover. “Vandaag zijn er mensen die vanwege uw beleid geen reguliere zorg kunnen krijgen. U staat werkloos te kijken op een noodsituatie. Dat is een onwaardig beleid voor een minister van Volksgezondheid in een beschaafd land. Als u niet in staat bent om in termen van noodsituaties te denken, zit u niet op uw plaats.”

Eva De Bleeker. — © BELGA

“Scharniermoment”

Rond half zeven werd de marathonzitting beëindigd. Staatssecretaris Eva De Bleeker (Open VLD) mocht de debatten woensdagochtend sluiten. “Deze begroting vormt een scharniermoment”, zei ze. “We zullen de strijd blijven voeren tegen corona en de mensen in de frontlinie, de burgers en de bedrijven blijven steunen. Maar tegelijk kijken we vooruit naar hoe we willen dat ons land eruitziet na corona, en zetten we dat om in concrete acties.”

Het begrotingstekort loopt op tot 16,6 miljard euro, goed voor 3,2 procent van het bbp, herhaalde de Open VLD-staatssecretaris. “We doen een inspanning van 2,4 miljard. Ik zal de komende jaren blijven hameren op het implementeren van de hervormingen op de arbeidsmarkt, en op een zo fors mogelijke inspanning. De begroting van 2022 is het startpunt van een traject dat we zo lang mogelijk zullen moeten aanhouden.”

De Bleeker benadrukte wel dat dat niet makkelijk wordt. “Het begrotingsherstel wordt een van de grote uitdagingen van de komende jaren, naast de opflakkering van de coronavarianten. Daar komt ook nog de vergrijzing bij, die nu tot uiting zal komen en ervoor zal zorgen dat de uitgaven zullen stijgen”, waarschuwde ze. “Ook al zijn de uitdagingen enorm, ik neem die handschoen op. We moeten het tekort en de staatsschuld terugdringen, ik zet mij daar ook volledig achter.”