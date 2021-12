Nederlandse huizenprijzen evenaren grootste stijging in ruim 40 jaar: gemiddeld 400.000 euro voor woning

De Nederlandse huizenprijzen lagen vorige maand ruim een vijfde hoger dan in november vorig jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster is dat de sterkste toename in ruim twee decennia. Het gaat daarnaast om een evenaring van de grootste prijsstijging in meer dan veertig jaar.

Ook in februari 2000 waren koopwoningen 20,1 procent duurder dan een jaar eerder. Toen verwisselden huizen gemiddeld nog voor bijna 160.000 euro van eigenaar. Vorige maand was dat bedrag opgelopen tot meer dan 400.000 euro, waarbij nieuwbouwhuizen niet in de berekeningen zijn meegenomen.

Die gegevens over de huizenprijzen worden bijgehouden sinds 1995. Voor een vergelijking die verder teruggaat in de tijd ben je al gauw aangewezen op oude cijfers die alleen per kwartaal zijn geregistreerd. De laatste keer dat er in een kwartaal sprake was van een hogere prijsstijging dan afgelopen maand, was in 1977.

De huizenprijzen zitten inmiddels alweer een tijd flink in de lift. Daarbij speelt mee dat het aanbod aan te koop staande huizen flink is geslonken, terwijl er nog wel veel mensen willen verhuizen. Ook zijn de hypotheekrentes heel erg laag. Daardoor bieden kopers flink tegen elkaar op en hebben veel mensen grote moeite om nog een huis te bemachtigen.