Brigitte Macron stapt naar de rechter na campagne van antivaxers die beweren dat ze transvrouw is

De voorbije week was bij onze zuiderburen de hashtag # JeanMichelTrogneux trending op Twitter. Dat zou volgens de geruchtenmolen de ‘dead name’ zijn van Brigitte Macron, toen de Franse ‘première dame’ nog als man door het leven ging. In die tweets doken ook foto’s op van de echtgenote van de Franse president, waarbij gewezen werd op mannelijke gelaatstrekken.

Factcheckers van de krant Libération achterhaalden al snel dat het om ‘fake news’ ging, gebaseerd op een artikel dat eind september was verschenen in het obscure tijdschrift Faits & Documents, geesteskind van een extreemrechtse essayist. Het stuk was geschreven door een pseudojournaliste die Brigitte Macron al sinds 2018 op haar Facebookpagina systematisch E.T. noemt (naar het buitenaardse wezentje uit de gelijknamige film). Nadat enkele websites en Youtube-kanalen van complotdenkers, antivaxers en extreemrechtse groepen het ‘nieuws’ oppikten, werd het in twee dagen tijd liefst 57.000 keer ge(re)tweet, aldus nog Libération.

De advocaat van Brigitte Macron kondigde maandagavond op nieuwszender BFM TV aan naar het gerecht te stappen om “de belangen van mevrouw Macron te verdedigen”. Het hele verhaal doet wat denken aan Michelle Obama, die in 2017 slachtoffer werd van gelijkaardige transfobe uitspraken.(krs)