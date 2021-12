Riadh Bahri neemt afscheid van vader: “Ik zie je graag. Ik weet dat je je best hebt gedaan”

“Ik neem afscheid van mijn vader. De man met de wilde haardos. De veel te dure auto’s. De fancy merkkledij. De grootste mond die ik ooit ontmoet heb. De beste kok. Geleefd voor zeven, aan een razendsnel tempo. Maar helaas ook veel te vroeg tot stilstand gebracht.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Zo begint Bahri zijn bericht op Instagram. De journalist vertelde in het verleden al dat het contact met zijn vader niet altijd even vlot verliep, omdat die worstelde met de homoseksualiteit van zijn zoon. “Papa was een merkwaardige man. Een ingewikkelde en trotse man. Een man die moeilijk zijn liefde kon tonen en uiten. Maar ik weet dat hij mij graag zag. Alleen is dat soms niet genoeg. Dat is duidelijk. Ik heb de voorbije dagen veel gehuild aan zijn zijde en heb me afgevraagd hoe anders het had kunnen verlopen tijdens onze beperkte tijd hier samen. Want onze relatie was nooit evident. Daar ben ik altijd open en eerlijk over geweest. En dus neem ik nu afscheid.”

“Onze hobbelige wegen scheiden nu. Voor altijd. En ik heb het hem nooit gezegd. En dat zal ik mezelf ook nooit vergeven. Maar papa diep vanbinnen: ik zie je graag. Ik weet dat je je best hebt gedaan. Echt. Rust nu maar.”