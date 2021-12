OVERZICHT. Van quarantaine tot geen extra beperkingen: deze regels hanteren Europese landen voor reizigers

Oostenrijk

Wie het land binnen wil, moet sinds 20 december dubbel gevaccineerd zijn of een geldig herstelcertificaat kunnen voorleggen. Wie geen boostershot kreeg, moet bovendien een negatieve PCR-test kunnen voorleggen. Zowat overal is het verplicht om een FFP2-mondmasker te dragen. Volgens Oostenrijkse media zou de regering woensdag onder meer Nederland als risicogebied aanduiden. Reizigers uit deze landen – ook volledig gevaccineerden – moeten dan verplicht enkele dagen in quarantaine.

Italië

Wie dubbel gevaccineerd is, moet bij aankomst in Italië niet in quarantaine. Maar Italië vraagt sinds 16 december ook van mensen mét een coronapas een recente negatieve PCR-test.

Duitsland

De Duitse regering zat dinsdag rond de tafel over strengere coronaregels, gelet op de snelle opmars van de omikron-variant. Voor reizigers verandert er voorlopig niks: een geldig coronacertificaat na een dubbele vaccinatie is voldoende. Wel moet je zowat overal een FFP2-masker dragen.

Frankrijk

Ook onze zuiderburen scherpten de reisregels aan. Een coronapas is een eerste vereiste om zonder quarantaine op vakantie naar Frankrijk te kunnen gaan. 65-plussers moeten bovendien een boostershot kunnen voorleggen. Ook wie een dosis Johnson & Johnson kreeg, moet – afhankelijk van zijn leeftijd ofwel nu al, ofwel straks – een boostershot kunnen aantonen.

Spanje

Tot dusver één van de weinige grote Europese vakantielanden die reizigers geen extra maatregelen opleggen. Wie volledig gevaccineerd is, kan zonder verdere beperkingen naar Spanje reizen.

Verenigd Koninkrijk

Weliswaar geen lid meer van de Europese Unie, en dus geheel eigen reisregels. Volledig gevaccineerde reizigers moeten thuis een negatieve PCR-test hebben afgelegd, minder dan 48 uur voor hun vertrek. In Groot-Brittannië moeten ze een tweede test afleggen, en in quarantaine blijven tot die test negatief is. De regels kunnen afwijken tussen de verschillende landen van het VK – Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland.

Nederland

Aan een vakantie bij onze noorderburen zal je voorlopig niet veel plezier beleven. Het land is tot en met 14 januari in een harde lockdown, waarbij zowat alles dicht is. Reis je toch naar Nederland voor een meerdaags verblijf, dan moet je een coronacertificaat of een herstelbewijs hebben.

Denemarken

In Denemarken is de Omikron-variant intussen al dominant geworden. De regering denkt er na over strenger reisregels. Op dit moment zijn er voor volledig gevaccineerden nog geen bijkomende inreisvoorwaarden opgelegd.