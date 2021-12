Ook een maand na de oorspronkelijke deadline dreigt premier Alexander De Croo (Open VLD) zonder akkoord te blijven over de energiebevoorrading na 2025. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez had beloofd om te vechten tot in de laatste ronde en houdt woord. MR-vicepremier Sophie Wilmès telt de slagen in het kernkabinet, maar houdt voorlopig stand.