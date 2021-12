Fox News-presentator roept op tot ‘kill shot’ voor Fauci, die vraagt om zijn ontslag

Het was op een conferentie van conservatieve en rechtse Amerikanen dat Fox News-presentator Jesse Watters maandag het woord nam. Hij gaf het publiek tips over hoe ze een viraal moment zouden kunnen creëren wanneer ze geconfronteerd worden met de bekende Amerikaanse viroloog Anthony Fauci.

“Je moet hem in een hinderlaag lokken”, zei Watters. “E dan geef je hem het kill shot. Dat kill shot, met een hinderlaag. Dat is dodelijk. Hij zal het nooit zien komen. Dan zeg je: dokter Fauci, je hebt riskant onderzoek in een slecht Chinees labo gefinancierd. Uit datzelfde labo is deze pandemie ontstaan. Je weet toch waarom mensen je niet geloven?”

In een interview bij CNN zei Fauci dat hij die woorden wat te gewelddadig vond, en dat het leek alsof hij echt opriep om tot geweld over te gaan. “Dat is toch echt gek? Die man zou op staande voet ontslagen moeten zijn. Dit toont hoeveel gekte er in de samenleving is. Het enige wat ik de voorbije twee jaar gedaan heb, is mensen aanmoedigen om op hun gezondheid te letten. En daarom zegt hij dat ik een kill shot moet krijgen? Dat ik in een hinderlaag gelokt moet worden? Hoe waanzinnig is onze samenleving eigenlijk geworden?”

Voor Fox News kan van een ontslag geen sprake zijn. “We hebben het volledige fragment herbekeken en hebben het hele transcript gelezen. Het is voor ons meer dan duidelijk dat Jesse Watters een metafoor gebruikte voor het stellen van moeilijke vragen aan Anthony Fauci over zijn onderzoek. Zijn woorden zijn volledig uit de context getrokken.”