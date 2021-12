Kernkabinet waagt woensdag nieuwe poging om akkoord te vinden over kernuitstap

De federale topministers zitten woensdag om 19 uur opnieuw samen over de kernuitstap. Dat verneemt Belga in regeringskringen. Een eerder overleg op maandag leverde geen doorbraak op.

In het regeerakkoord sprak de federale regering af om de kernuitstap in 2025 te bevestigen. De Vivaldi-coalitie liet wel een opening om de levensduur van de jongste twee reactoren te verlengen, indien er problemen zouden opduiken met de bevoorradingszekerheid of de betaalbaarheid.

Dat laatste zet de regering al weken onder hoogspanning. De MR voert de forcing tegen de volledige kernuitstap, bij monde van partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez maar de afgelopen dagen ook steeds meer van de eigen ministers en parlementsleden. De regering probeerde gisteren/maandag te landen in het dossier, maar die poging mislukte nadat middenin de vergadering een interview met MR-vicepremier Sophie Wilmès op de website van Le Soir verscheen. Daarin hield ze vast aan de verlenging van de levensduur van de twee meest recente kerncentrales. Wilmès zette dat discours dinsdag nog eens kracht bij met een interview op de Franstalige radio en met enkele welgemikte tweets.

Nieuwe poging

Het kernkabinet onderneemt woensdag, na afloop van het Overlegcomité, een nieuwe poging om te landen in het dossier. De vergadering zou rond 19 uur starten, vernam Belga in regeringskringen.

Premier Alexander De Croo hield tot nog toe altijd vast aan de deadline van eind dit jaar. Of dat er ook in zit, is niet duidelijk. De MR liet de afgelopen dagen al verstaan dat er ook na deze week nog wat tijd is om te beslissen.