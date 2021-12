Triatleet Marten van Riel reed van zonsopgang tot zonsondergang zo ver mogelijk: “Zonder de zon waren mijn tenen afgevroren”

“Ik wou mijn olympisch jaar beëindigen met iets plezants, maar nu ik hier in de koude sta, twijfel ik eraan of het wel zo plezant is”, lachte Van Riel dinsdagochtend omstreeks 8.20 uur in de vrieskou. Ondanks de fietsonvriendelijke temperaturen trok de nummer vier van de voorbije Olympische Spelen in het triatlon zich bij de eerste zonnestralen op gang.

Het doel? Zo ver mogelijk geraken tegen zonsondergang. En onderweg even halt houden bij een aantal plaatsen die voor hem van symbolisch belang waren in zijn carrière. Zoals het MAS in Antwerpen, waar hij in 2018 schitterde in een wereldbeker triatlon.

“Die stops hebben mij wel wat tijd en kilometers gekost, maar ik heb er wel van genoten”, zegt Van Riel. “De tofste halte was bij Belgische hoofdkwartier van mijn sponsor Red Bull, waar de Formule 1-wagen van Max Verstappen stond.”

Van Riel kreeg op zijn tocht de hulp van bekende sportieve vrienden: Red Lion Félix Denayer, mountainbiker Jens Schuermans, acteur Louis Talpe, ultrawielrenner Maxim Pirard en voormalig Ironman-winnaar Frederik Van Lierde. “Gelukkig maar, want door de koude heb ik toch hard afgezien. De zon begon gelukkig al rond 9 uur te schijnen, en is de rest van de dag niet meer verdwenen. Anders waren mijn tenen afgevroren, denk ik.”

200 kilometer en de Muur van Geraardsbergen halen was het doel, maar een lekke band in Moen, een gehucht vlak bij Kortrijk, deed Van Riel vlak voor zonsondergang na 193 kilometer de das om. “Een beetje balen, maar het was toch een topdag. En ik heb genoeg calorieën verbrand om zonder schuldgevoel veel kroketten te eten op kerst. Volgende week vertrek ik terug naar Spanje en vlieg ik er honderd procent in. Ik wil op de Spelen van Parijs opnieuw meedoen voor de medailles.”

Met Jens Schuermans. — © Styn.be

Met Maxim Pirard. — © Styn.be

Met Maxim Pirard en Louis Talpe. — © Styn.be

Met Maxim Pirard en Frederik Van Lierde bij de F1-bolide van Verstappen. — © Styn.be

