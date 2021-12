Na Juventus komt ook Inter in vizier van gerecht voor fraude bij transfers

Op vraag van het parket van Milaan, dat een huiszoeking deed bij landskampioen Inter, heeft de club “de nodige documenten verstrekt die te maken hebben met de transfers van spelers in de seizoenen 2017-2018 en 2018-2019”, aldus de Nerazzurri. Het parket wil nagaan of er op een correcte manier meerwaarde gecreëerd is bij die transfers en verzekeren dat “de balansen van de club in overeenstemming zijn met de strengste boekhoudkundige principes”.

De politie is niet alleen documenten gaan zoeken op de hoofdzetel van Inter, maar ook bij de Italiaanse voetbalbond, die eveneens in Milaan zetelt. Dat liet het parket weten. Volgens het Italiaanse persagentschap Ansa zou het onderzoek gaan over een tiental spelers en om een meerwaarde voor Inter van om en bij de 100 miljoen euro.