“Dag begint zonnig, later komt er meer bewolking opzetten”

De dag begon vanochtend met temperaturen die zich in op de meeste plaatsen in Limburg tussen -6 en -7°C situeerden. Lokaal zakte de temperatuur op 10 centimeter boven het aardoppervlak zelfs beneden -10°C.

Het is vrij zonnig met hoge sluierwolken. In de loop van de namiddag zal die sluierbewolking wat dikker worden waardoor de zon het moeilijker krijgt. Neerslag hangt er echter niet in de lucht.

Na de koude start loopt de temperatuur namiddag op naar een maximum rond +2 of lokaal +3°C. De wind komt uit het zuidoosten en blijft zwak van kracht.

Vóór middernacht kan het eerst nog even licht gaan vriezen. In de loop van de nacht naar donderdag wordt het echter langzaam maar zeker iets minder koud. Het blijft overwegend bewolkt maar droog. De wind ruimt tegen de ochtend naar het zuidwesten.

