Vriesweer is spelbreker voor Genk Ladies, duel tegen Club Brugge afgelast

De wedstrijd tussen KRC Genk Ladies en Club Brugge van dinsdagavond is uitgesteld. KRC speelt op kunstgras en door het vriesweer besliste de scheidsrechter op het laatste nippertje dat de partij niet kon doorgaan. Beide teams waren teleurgesteld, want het was hun laatste match van 2021. Brugge had bovendien voor niks de trip naar Limburg gemaakt. Ook heel wat supporters waren al ter plekke, maar ook zij moesten ontgoocheld huiswaarts keren. Nog in de Super League werd ook Woluwe-Standard afgelast. Nieuwe speeldata voor de duels zijn er nog niet. Genk neemt nu even rust en hervat de trainingen op drie januari.(aula)

© Dick Demey

© Dick Demey