Mathieu van der Poel (26) is back in business. Hoe de zaken er precies voor staan, weet de wereldkampioen veldrijden pas zondagmiddag na een uur in Dendermonde. “Ik heb wel kunnen zien dat Wout van Aert sterker crost dan ik verwachtte. Ik probeer hem te volgen en als het kan te verslaan.”