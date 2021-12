Brandweer blust smeulend brandje in wetenschapslokaal Kindsheid Jesu

Dinsdagavond is rond 19.15 uur een brandje ontstaan in het ‘preparatielokaal’ voor scheikundige proeven in het schoolgebouw van Kindsheid Jesu aan de Kempische Steenweg in Hasselt. “Er is vooral rook- en roetschade”, zegt directeur Werner Nevels.

“De precieze oorzaak van de brand kennen we nog niet, maar vermoedelijk zal het om kortsluiting gaan”, zegt Nevels. “Feit is alleszins dat er geen grote schade is. Die blijft beperkt tot zwarte roetneerslag. Er zal deftig moeten gekuist worden. Maar omdat het examens zijn en we voor de kerstvakantie staan, maken we ons sterk dat het lokaal begin 2022 weer helemaal klaar zal zijn om onze leerlingen in te ontvangen.”

De brandweer Zuid-West Limburg rukte uit om de brand te blussen. Op dat ogenblik waren er geen leerlingen meer in het gebouw. “Ook de leerlingen die in het internaat verblijven, zijn sinds dinsdagmiddag terug naar huis. Er is dus niemand die met de brand geconfronteerd werd.”

Dirk Jacobs