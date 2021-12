Ook sportwedstrijden in Duitsland moeten het zonder toeschouwers stellen

De maatregel zal hoogstwaarschijnlijk ook de Bundesliga treffen. Die ligt sinds afgelopen weekend stil en wordt op 7 januari hervat.

“Om de verspreiding van het virus te vertragen, kunnen grote georganiseerde evenementen niet langer met toeschouwers georganiseerd worden, dat geldt in het bijzonder voor voetbalwedstrijden”, verklaarde de bondskanselier na een crisisbijeenkomst met de vertegenwoordigers van de regio’s.

Ook sportevenementen in Wales vinden vanaf 26 december plaats achter gesloten deuren, in Schotland is vanaf dan maar een erg beperkt publiek toegelaten. Dat hebben hun regeringen dinsdag aangekondigd, in de hoop zo een rem te zetten op de toenemende coronabesmettingen.