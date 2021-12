Organisator Heusden-Zolder doet emotionele oproep naar ministers om veldritten niet te verbieden: “Het water staat ons aan de lippen”

Koen Monu, organisator van de Superprestigecross in Heusden-Zolder op 27 december, schreef een emotionele mail naar minister-president Jan Jambon en Vlaams ministers Zuhal Demir en Ben Weyts. Monu vraagt om de veldritten niet te verbieden.

“Ik organiseer op 27 december een manche van de Telenet Superprestige Cyclocross op Circuit Zolder te Heusden Zolder”, schrijft Monu. “Het volledige parcours is bijna helemaal uitgezet, alle hekwerken zijn geplaatst, er is een Covid19-veilige cateringzone met open velums en voldoende tafels en alle renners hebben hun contract gekregen zoals o.a. Mathieu Van der Poel (15.000 euro). Op organisatorisch vlak zijn de meeste onkosten reeds gemaakt en voldaan aangezien ik tijdens de kerstperiode steeds vooruit moet werken omdat mijn medewerkers ook nog van hun familiale kerst willen genieten.”

“Ikzelf organiseer meer dan 30 jaar op rij en stond in voor de organisatie van vele wereldbekers, Belgische kampioenschappen en wereldkampioenschappen maar nadat ik vorig jaar zowel tijdens de cyclocrossen van Boom , Mol en Heusden Zolder zonder publiek georganiseerd heb staat het water aan de lippen en hoop ik om op 27 december een klein beetje te kunnen recupereren…”

Tijdens het journaal van 13 uur hoor ik dat er een advies op tafel ligt om alle evenementen zowel in -als outdoor te annuleren, ik kan in Heusden Zolder perfect Covidproof organiseren en hoop dat de organisatoren van cyclocross wedstrijden niet het slachtoffer moeten worden van de schandalige toestanden die in het voetbal gebeuren.”