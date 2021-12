Wouter Beke: “Verstrengingen bij kerst? Ik maak me meer zorgen over Nieuwjaar” . — © TV Limburg

Versoepelingen moeten we morgen op het Overlegcomité niet verwachten. Maar of er verstrengingen aankomen, blijft voorlopig onduidelijk. We hebben iets meer ruimte dan Nederland omdat de boostercampagne hier snel vooruit gaat, maar er is niet veel speling.