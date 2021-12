Gaia eist strenge wetten om “onaanvaardbare toestand” in kalkoenkwekerijen aan te pakken

Volgens Gaia kent ons land nog geen specifieke wetgeving rond het welzijn van vleeskalkoenen. Zo hebben kwekers vrij spel in bezettingsdichtheid. “Nog meer kalkoenen op elkaar persen, is praktisch niet mogelijk, want dan zouden er nauwelijks nog dieren overleven en het sterftecijfer is nu al zo hoog”, zegt Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch.

Een team van Gaia ging beelden maken in vier kwekerijen in West-Vlaanderen. De organisatie toont dieren met afgestorven huidweefsel door pikken, doorligwonden, zwaar bevuild en bijeengeklit verenkleed, benige uitsteeksels, enzovoort. In de video zijn ook kadavers te zien die door een of meerdere katten zijn afgeknaagd.

Normloosheid

“De afschuwelijke toestand die ons onderzoeksteam aantrof in de bezochte kalkoenkwekerijen toont waar normloosheid toe leidt. Maar we kunnen, in eer en geweten, echt niet tevreden zijn met een paar minimale normen, en hier en daar wat cosmetische ingrepen die voor het kalkoenenwelzijn nauwelijks verschil maken”, onderstreept Vandenbosch. Gaia eist dan ook een veel lagere bezettingsgraad, dat de dieren de mogelijkheid krijgen om buiten te lopen, regels rond het aanbrengen van zitstokken en het gebruik van trager groeiende rassen.

“De gangbare, intensieve vleeskalkoenenhouderij in Vlaanderen is een ware schande”, zegt Vandenbosch. “Het hele systeem is en blijft tot op vandaag een walgelijke aanfluiting van de notie dierenwelzijn, door en door rot. De toestand in de Vlaamse kalkoenkwekerijen is volstrekt onaanvaardbaar. Er moeten dringend concrete, echt strenge en dier gerichte wettelijke normen komen die het kalkoenenwelzijn effectief beschermen. Het dierenwelzijn moet absolute voorrang krijgen. Zoniet kan men er maar beter mee stoppen en geen vleeskalkoenen meer kweken in Vlaanderen.”