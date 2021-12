Kink(je) in de kabel tussen Wuyts en De Cauwer? “Ik heb hem niet meer gehoord”

Ze waren twintig jaar onafscheidelijk als duo tijdens de koers. Maar sinds Michel Wuyts voor het laatst in de commentaarcabine zat voor een wielerwedstrijd op de weg, hoort hij José De Cauwer niet meer. “Dat is raar, ja”, zegt Wuyts. “Zoiets komt van beide kanten”, reageert De Cauwer.

Je zou bijna denken dat ze een oud getrouwd koppel waren, zo klonken ze op gezette tijdstippen ook. Er zijn jaren geweest dat Michel Wuyts (die woensdag 65 wordt) en José De Cauwer (72) honderd dagen per jaar samen weg waren om de koers te verslaan op de VRT. Maar Wuyts moest van de VRT verplicht op pensioen: Parijs-Roubaix begin oktober was zijn laatste wedstrijd op de weg. Sindsdien lijkt er een kink(je) in de kabel tussen de twee. Er hangt alleszins een stilte die al een tijdje duurt.

“Professioneel kwamen wij uitstekend overeen, maar sinds Roubaix heb ik José niet meer gehoord”, zegt Wuyts in een interview in Humo. “Dat is raar, ja. Maar ik had het niet anders verwacht. José is een voormalige coureur: die vinden altijd een nieuwe kopman.”

Wuyts maakt de vergelijking met Paul Herygers, zijn co-commentator in het veldrijden. “Dat is de warmste mens die je je kunt voorstellen, hij zal mij wel altijd blijven bellen.”

De Cauwer zegt dat hij zeker geen groot conflict of discussiepunt ziet. “Absoluut niet. Ik zal Michel wel eens bellen. Nadat hij gestopt is, na het veldritseizoen dus. Waarom ik dat nog niet gedaan heb? Je kan dat van beide kanten bekijken hé, ik heb hem ook nog niet gehoord.”

Is De Cauwer echt een typische coureur, die snel zijn wagonnetje aanhaakt bij een nieuwe “kopman”? De Cauwer mag wel nog voortdoen bij de VRT, omdat hij niet vast in dienst is bij de openbare omroep. “Maar mijn kopman, dat is Hennie Kuijper. Nog altijd”, zegt De Cauwer, verwijzend naar de Nederlandse renner die in de jaren ‘70 onder meer goud won op de Olympische Spelen en wereldkampioen werd. “Wel: Hennie komt bij mij gewoon eten met oudjaar. En ik ga heel vaak op bezoek bij hem.”

Dat telefoontje met Michel, dat komt er dus nog aan. “We zullen eens gaan eten dan”, zegt De Cauwer. “Op mijn kosten. Of neen, op kosten van de VRT (lacht).”