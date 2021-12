Straten van Stevoort met 1.342 kerstbomen opgefleurd

Stevoort

In de Hasseltse buurt Stevoort staat voor bijna elk huis een kerstboom. De stad Hasselt deelde dit jaar 5.000 kerstbomen uit over 125 deelnemende buurten. Met 1342 stuks spant Stevoort ook dit jaar de kroon. Stevoort Solidair coördineert alles, zo heeft elke straat een ander thema. In de Kozenstraat staat zo alles in het teken van snoepgoed.