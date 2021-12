De angst voor omikron: Europa gaat op slot uit vrees voor nieuwe variant

De omikronvariant grijpt steeds sneller om zich heen. In België zit het Overlegcomité woensdag samen, maar in de meeste Europese landen gelden al nieuwe voorzorgsmaatregelen, in een poging om de verspreiding van de nieuwe virusvariant te beperken. Al wordt er in één land ook versoepeld. Een overzicht.

Nederland: in lockdown

In Nederland geldt al sinds zondag een lockdown: alle niet-essentiële winkels zijn gesloten, en ook alle niet-medische contactberoepen – zoals kappers en schoonheidsspecialisten – moeten dicht. Bioscopen, musea, theaters en concertzalen moeten eveneens de deuren sluiten. Dat geldt ook voor de horeca, al is bestellen en afhalen wel mogelijk. Er geldt ook een verbod op evenementen, enkel begrafenissen met maximaal 100 gasten en weekmarkten (maar geen kerstmarkten) kregen een uitzondering.

Ook het volledige onderwijs en de buitenschoolse opvang gaat op slot, al zeker tot 9 januari. Op 3 januari beslist de Nederlandse regering of het onderwijs daarna weer open kan. Alle binnensportlocaties zijn eveneens dicht (zwemlessen uitgezonderd), buitensportlocaties voor alle leeftijden mogen open tussen 5 en 17 uur. Voor volwassenen vanaf 18 jaar is buiten sporten toegestaan met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand, kinderen en jongeren tot en met 17 jaar kunnen buiten sporten en onderlinge wedstrijden spelen op de eigen club.

Essentiële winkels – zoals supermarkten en drogisterijen – zijn open tot 20 uur. Daar geldt wel een mondmaskerplicht en een maximum van 1 bezoeker per 5 vierkante meter. Uitgezonderde dienstverlening zoals tankstations, apotheken, bibliotheken, rijscholen, de notaris of advocaat zijn ook open.

Mensen mogen per dag thuis maximaal twee gasten ontvangen. Buiten geldt een maximale groepsgrootte van twee mensen, tenzij het gaat om mensen die op hetzelfde adres wonen. Voor de feestdagen zijn er uitzonderingen: “Op 24, 25, 26 en 31 december, en op 1 januari tot 5 uur ‘s ochtends mag u maximaal 4 personen ontvangen”, klinkt het in de communicatie van de regering.

De Nederlandse maatregelen blijven al zeker van kracht tot vrijdag 14 januari.

© Kees van de Veen

Frankrijk: geen festiviteiten op oudejaarsavond

In Frankrijk gelden geen nieuwe beperkende maatregelen, maar grijpt men meteen op langere termijn in: premier Jean Castex kondigde vorige week al aan dat de coronapas in het land begin 2022 zal vervellen tot een vaccinatiepas, waardoor een negatieve coronatest niet langer zal volstaan. Zorgkundigen en brandweerlieden moeten vanaf 30 januari bovendien een derde vaccindosis hebben.

Het vuurwerk en de DJ-sets die normaal gezien op oudejaarsavond zouden plaatsvinden op de Champs-Élysées in Parijs, worden wel geannuleerd. Castex had vrijdag al aan de burgemeesters gevraagd om af te zien van concerten en vuurwerk op oudejaarsavond. Het is die avond ook verboden om alcohol te drinken op de openbare weg.

© REUTERS

Duitsland: ‘lockdown light’ vanaf 28 december

De Duitse federale regering en de deelstaten steken dinsdag de koppen bij elkaar over een eventuele verstrenging van de coronamaatregelen. Volgens Duitse media wil de regering van de nieuwe kanselier Olaf Scholz vanaf 28 december een ‘lockdown light’ van kracht laten gaan. Alle nachtclubs en discotheken zouden daarbij de deuren moeten sluiten, en er zouden ook verregaande beperkingen komen voor de hele bevolking.

Dat ligt in lijn met het advies van het Robert Koch Instituut – het equivalent van het Belgische Sciensano – dat in een advies schreef dat mensen hun contacten “maximaal” zouden moeten beperken, en alleen op pad moeten gaan als dat noodzakelijk is. Die maatregelen zouden volgens het RKI “direct” genomen moeten worden, en niet eerder dan half januari worden opgeheven.

Ook adviseert het instituut het tempo van de vaccinatiecampagne te versnellen en goed te communiceren, zodat de maatregelen worden begrepen. De beschikbaarheid van voldoende gratis testen wordt ook in het advies genoemd.

© EPA-EFE

Oostenrijk: versoepeling voor ongevaccineerden

Oostenrijk roeit tegen de stroom in: het land, dat eerder al een strenge lockdown voor ongevaccineerden had afgekondigd, versoepelde die beperkingen vorige week, met het oog op feestdagen. Tijdens kerst en oudjaar mogen ook zij weer in groepen van maximaal tien personen samenkomen. Voor gevaccineerde en genezen Oostenrijkers wordt die grens bepaald op maximaal 25 personen, al moeten er vanaf tien gasten wel coronapassen getoond worden.

© REUTERS

Verenigd Koninkrijk: beslist om nog niet te beslissen

De omikronvariant grijpt snel om zich heen in het Verenigd Koninkrijk, maar toch besliste premier Boris Johnson – onder druk van de libertaire vleugel van zijn conservatieve partij – maandag om nog niet te verstrengen in de aanloop naar het voor de Britten zo heilige kerstfeest.

Gezondheidsminister Sajid Javid weigerde bij de BBC strengere coronamaatregelen of zelfs een korte, strenge lockdown voor Engeland echter uit te sluiten. Zo’n ‘circuit breaker’ wordt volgens geruchten door de Britse regering overwogen. Daarbij zouden er bijvoorbeeld restricties komen voor de horeca. “Op dit moment moeten we alles in de gaten houden”, zei Javid zondag.

Wel nieuwe maatregelen in Schotland

In Schotland grijpt men wel in: daar worden de traditionele nieuwjaarsfestiviteiten geschrapt, kondigde premier Nicola Sturgeon dinsdag aan. “De grote festiviteiten van Hogmanay (Nieuwjaar, red.), met inbegrip van die voorzien in onze hoofdstad, zullen niet kunnen plaatsvinden”, klonk het. De nieuwjaarsfeesten worden in Schotland over drie dagen gespreid. “Ik besef hoe ontgoochelend dat is voor de organisatoren en zij die met ongeduld wachten op deze evenementen”, aldus de premier, maar “de grote evenementen leggen een bijkomende belasting op onze spoeddiensten”.

Sturgeon kondigde nog bijkomende beperkingen aan om de verspreiding van omikron in Schotland in te dijken. Vanaf tweede kerstdag, en dat voor een periode van drie weken, mogen nog maximaal 500 mensen een openluchtevenement bijwonen. Voor evenementen binnen wordt de lat gelegd op 100 mensen indien rechtstaand, en 200 mensen indien zittend. “Dat betekent uiteraard dat sportwedstrijden, inclusief voetbal, drie weken zonder toeschouwers zullen plaatsvinden”, maakte Sturgeon duidelijk.

De restricties gelden niet voor private evenementen zoals bruiloften. Sturgeon maande de bevolking niettemin aan om het aantal sociale contacten zoveel als mogelijk te beperken tijdens de feestdagen.

© AFP

Ierland: al sinds december in lockdown

De Ierse regering legde begin december nieuwe coronamaatregelen op. Nachtclubs moesten opnieuw de deuren sluiten, theaters en bioscopen mochten slechts de helft van hun capaciteit bezetten. Ook mogen de Ieren slechts samenkomen met vier huishoudens.

“Het duurde minder dan twee weken alvorens omikron de dominante variant werd in Ierland. Dat toont aan hoe besmettelijk de variant is”, aldus medisch adviseur voor de Ierse overheid Tony Holohan. Hij benadrukte dan ook dat het erg belangrijk is dat de Ieren hun aantal contacten blijven beperken om de curve van de nieuwe besmettingen af te vlakken, om onnodige overlijdens te vermijden, en om het gezondheidssysteem te beschermen.

© REUTERS

Spanje: openbaar leven beperkt in Catalonië

In Spanje gelden voorlopig enkel in Catalonië – met toeristische trekpleister Barcelona – nieuwe maatregelen. De regionale overheid legt er vanaf vrijdag het openbare leven grotendeels stil: onder meer clubs, bars en dansclubs moeten de deuren sluiten, en er geldt opnieuw een avondklok tussen 1 uur en 6 uur ’s ochtends. Het maximale aantal klanten in restaurants en in culturele- en vrijetijdsvoorzieningen wordt ook beperkt, net als het aantal mensen dat privébijeenkomsten mag bijwonen.

© EPA-EFE

Denemarken: culturele leven gaat op slot

In Denemarken gaat het volledige culturele leven quasi op slot. Het Scandinavische land wordt geconfronteerd met een recordaantal besmettingen en een snelle verspreiding van de omikronvariant. De Deense regering heeft daarom beslist om nieuwe verstrengingen door te voeren. Theaters, bioscoopzalen en concertzalen moeten sluiten, kondigde premier Mette Frederiksen aan. Daarnaast wil de regering ook andere plaatsen sluiten waar veel mensen samenkomen, zoals pretparken, congrescentra en musea. Het nachtleven zal eveneens verder worden ingeperkt: bars en restaurants moeten sluiten om 23 uur, en na 22 uur mag er geen alcohol meer worden geserveerd.

Frederiksen riep de inwoners ook op om contacten zoveel als mogelijk te beperken. “Ons doel blijft om de samenleving zo open mogelijk te houden”, aldus de premier, die ervan overtuigd blijft dat een nieuwe lockdown uitgesloten is “omdat er vaccins zijn”. Eerder besliste de regering wel al om de kerstvakantie te verlengen.

© AFP

Zweden: verstrengingen vanaf donderdag

Zweden besliste dinsdag om het coronabeleid vanaf donderdag aan te scherpen. Een belangrijke beslissing is dat restaurants en café enkel zittende gasten mogen bedienen, en dat er een afstand van een meter tussen elke groep bewaard moet worden. Ook op indoor evenementen met meer dan twintig deelnemers, zullen gasten moeten blijven zitten. In de praktijk betekent dit dat de nieuwjaarsfeesten in nachtclubs niet mogen doorgaan. Voor evenementen met meer dan 500 deelnemers is een vaccinatiecertificaat vereist. Daarnaast raadt de Zweedse overheid waar mogelijk telewerken aan.