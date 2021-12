19-jarige ‘seksslavin’ in kelder van man gevonden in Amerikaans dorpje

Een 19-jarig meisje is door de politie in het Amerikaanse dorpje Loa uit een kelder bevrijd. Ze bleek te zijn vastgebonden en opgesloten door een 39-jarige man. Hij zou haar dagenlang als een soort seksslavin hebben gehouden.

De jonge vrouw, Madelyn Allen, werd al vijf dagen gezocht. Zaterdag kwam het verlossende antwoord voor haar familie en vrienden: ze werd levend gevonden in een kelder in de woning van Brent Brown (39) in Loa, een dorpje in de staat Utah met slechts een paar honderd inwoners.

Allen, een studente, was naakt en vastgebonden en zat tijdens haar vondst onder de steenkool, melden Amerikaanse media. Brown (39) wordt onder meer verdacht van verkrachting en ontvoering. De twee waren via een chatroom met elkaar in contact gekomen. De man zou Allen vervolgens opgehaald hebben bij haar studentenkamer en haar daarna thuis hebben opgesloten, terwijl hij nog gewoon naar zijn werk ging. Ook pakte hij haar telefoon en portemonnee af. Als ze zou vluchten zou Brown “achter haar familie aan gaan”. De huisgenoten van de tiener trokken aan de bel toen ze niet terugkeerde naar de campus.

De politie wist echter de locatie van het toestel te achterhalen en kwam zodoende uit bij de woning van de verdachte - anderhalf uur van de plek af waar ze voor het laatst werd gezien. Agenten klopten aan; Brown deed open en loog dat er verder niemand aanwezig was. Na haar vondst is het meisje meteen naar het ziekenhuis gebracht ter controle.