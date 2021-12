Mark Rutte vraagt Nederlanders om niet te gaan shoppen in België: “Ga niet eten in Antwerpen”

De Nederlandse premier Mark Rutte heeft zijn landgenoten gevraagd om tijdens de lockdown niet te gaan shoppen in België of Duitsland. Afgelopen weekend was duidelijk geworden dat heel wat Nederlanders de grens hadden overgestoken om hier de winkelstraten te bezoeken.

Rutte sprak dinsdag in de Nederlandse Tweede Kamer over de lockdown die eind vorige week ingevoerd is bij onze noorderburen. Hij verweerder er zich tegen de kritiek op de sluiting van niet-essentiële winkels en riep zijn landgenoten op om niet in te gaan op de verleiding om de grens over te steken om daar te doen wat in eigen land niet meer kan. “Ga niet shoppen in Keulen of uit eten in Antwerpen”, zo zei Rutte.

De gouverneur van Antwerpen en Duitse burgemeesters van grensgemeenten riepen Nederlanders de afgelopen dagen al op om weg te blijven. Zij vrezen dat Nederlanders de besmettelijkere omikronvariant meenemen over de grens. “Zak niet af naar hier”, zei Cathy Berx. Nederlanders zijn volgens haar weer welkom als het blijkt mee te vallen met omikron.

De premier erkende in het debat in de Tweede Kamer dat er te laat is begonnen met het toebrengen van boostervaccins in Nederland. Hoewel het dagelijkse aantal coronabesmettingen momenteel daalt, zijn er binnen het kabinet en het RIVM grote zorgen over de snelle opmars van de omikronvariant. Die veroorzaakt niet alleen in Nederland grote bezorgdheid, maar ook bij ons.

Daling in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal opnieuw gedaald. Momenteel houden 2.349 COVID-19-patiënten een ziekenhuisbed bezet, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 62 minder dan maandag.

Van zondag op maandag nam het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen na dagen van daling weer toe, maar over een aantal weken bekeken neemt de bezetting af. Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 1.754 coronapatiënten, 61 minder dan 24 uur geleden. Er werden weliswaar 209 nieuwe coronapatiënten in de klinieken opgenomen, maar doordat er nog meer mensen de afdelingen mochten verlaten, daalde de bezetting toch.

Op de afdelingen intensieve zorg liggen nu 595 Covid-19-patiënten. Dat is één patiënt minder dan maandag. Er werden 31 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de afdelingen intensieve zorg, maar doordat er meer mensen overleden of de afdelingen mochten verlaten daalde de bezetting toch. Op de intensieve zorg van een aantal Duitse ziekenhuizen vertoeven momenteel twintig Nederlandse coronapatiënten.

Omikron

Volgens de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), Ernst Kuipers, worden er momenteel dagelijks gemiddeld ongeveer 35 nieuwe coronapatiënten op de afdelingen intensieve zorg opgenomen en daalt dat aantal verder. De oprukkende omikronvariant van het virus kan op korte termijn echter alweer leiden een snelle stijging van het aantal Covid-19-patiënten in de ziekenhuizen.

Om de druk op de ziekenhuiszorg zo veel mogelijk te spreiden kunnen coronapatiënten worden verplaatst naar een andere regio. Maandag zijn er zeven mensen met Covid-19 naar een andere regio gebracht. Ook werd er één coronapatiënt naar Duitsland gebracht.